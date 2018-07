Stiri pe aceeasi tema

- Mii de ruși au participat, duminica, la proteste impotriva propunerii Guvernului de a majora varsta de pensionare de la 60 la 65 pentru barbați și de la 55 la 63 pentru femei, relateaza agenția Reuters și postul BBC, citate de Mediafax.

- Zeci de mii de oameni au demonstrat sambata in Rusia impotriva planurilor de majorare a varstei de pensionare. Pe strazile Moscovei, multimea a scandat lozinci precum „Putin, nu te atinge de pensiile noastre!“ si au agitat pancarte cu inscrisuri precum „Vrem sa traim din pensiile noastre si sa nu murim…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei, informeaza Agerpres. Peste 2.000 de persoane…

- Cinci persoane au intat ilegal in Finlanda cu ajutorul unor documente de identitate ce apartineau unui suporter prezent la Cupa Mondiala din Rusia, dupa care au aplicat pentru azil politic, au anuntat miercuri politistii de frontiera finlandezi, potrivit Reuters.

- UPDATE Numarul protestatarilor a ajuns la aproximativ 5.000, iar aceștia au pornit în marș spre Manaștur. --------------------------------------------------------------------------------------------Protestele împotriva Guvernului…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.800 de sesizari, iar in urma activitatilor desfasurate, au constatat peste 840 de infractiuni, au aplicat peste 9.400 de sanctiuni contraventionale si au retinut 584 de permise de conducere. Au fost organizate 354 de actiuni si s-a…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, urmeaza sa transmita Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, o propunere pentru postul de prim-ministru imediat dupa ceremonia de investitura pentru un nou mandat, programata luni. "Guvernul cedeaza puterile sefului de stat reales. Din acest…