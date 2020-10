Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3%, continuand evolutia negativa de saptamana trecuta, pe fondul cresterii numarului de infectii Covid-19, in timp ce redresarea productiei de titei in Libia a amplificat ingrijorarile legate de oferta in exces, transmite Reuters.Citește și: Hotarare…

- Mii de oameni au protestat, sambata, in Polonia, fața de o decizie a Tribunalului Constituțional, care interzice aproape in totalitate avortul. Mii de oameni s-au strans in Varsovia, cu mesaje precum...

- Proteste violente la Varsovia. Sute de oameni s-au luat la bataie cu fortele de ordine, in timpul unui protest fata de decizia Curții Constituționale de a interzice, aproape total, avorturile. Zeci de persoane au fost arestate in timpul altercatiilor.

- Mii de protestatari impotriva purtarii de masti si a restrictiilor contra pandemiei sunt asteptati la Konstanz, in sud-vestul Germaniei, pentru un weekend de scandari sub supravegherea Politiei care se teme de escaladarea situatiei. The post Manifestații de amploare in Germania, impotriva maștii de…

- Zeci de mii de oameni au demonstrat din nou, weekendul trecut, in Belarus, impotriva presedintelui Alexandr Lukasenko, iar politisti mascati au urcat oameni in dube si au tras cu gaze lacrimogene, transmite Reuters potrivit news.ro.Protestatarii au scandat ”impostorul” si ”Sveta este presedintele…

- Noi proteste de amploare au avut loc ieri in Belarus. Zeci de mii de oameni au iesit in strada cerand demisia lui Alexandr Lukasenko din functia de presedinte. Si de aceasta data, fortele de ordine au agresat si retinut sute de protestatari pasnici.

- Stim totul despre cursa electorala din Statele Unite, despre divergentele transatlantice intre UE si Administratia Trump sau despre problemele Brexit. Dar cat de putina atentie dam vecinilor nostri, preocuparilor si nemultumirilor lor.

- Zeci de mii de persoane din Belarus au manifestat din nou duminica la Minsk pentru a denunta realegerea presedintelui Aleksandr Lukasenko, care se confrunta de aproape o luna cu o miscare de protest fara precedent, relateaza AFP.Purtand culorile alb si rosu ale opozitiei, multimea de oameni…