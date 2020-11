Stiri pe aceeasi tema

- Polonezii au protestat din nou sambata, la Varsovia și in alte orașe, impotriva inaspririi legii avortului, informeaza dpa, potrivit Agerpres. La manifestația din capitala Poloniei poliția a facut arestari.

- In urma deciziei instanței din Polonia care inasprește restricțiile privind dreptul la avort, luni au avut loc mai multe ciocniri la Varșovia intre fortele de ordine si protestatari adunati in fata Ministerului Educatiei, relateaza Agerpres.Incepand dindata de 22 octombrie, sute de mii de oameni au…

- Zeci de mii de protestatari s-au adunat la Varsovia pentru a protesta fata de hotararea care interzice aproape total avortul in Polonia. Protestele s-au extins in toata tara dupa ce Tribunalul Constitutional a interzis avortul in cazurile in care fatul are defecte congenitale- cel mai frecvent motiv…

- Judecatorii Curtii Constitutionale poloneze au stabilit ca avorturile realizate din cauza malformatiilor congenitale, adica cele mai multe dintre intreruperile de sarcina efectuate legal in Polonia, au fost declarate neconstitutionale. Astfel, legile care reglementeaza avortul in…

- Mii de oameni au blocat luni seara strazile din capitala Varsovia si din alte orase poloneze, in semn de protest fata de o decizie care interzice aproape complet avorturile. Activistele pentru drepturile femeii, furioase dupa inasprirea legii poloneze deja restrictive privind avortul, au organizat proteste…

- Polonia, una dintre țarile din Europa unde numarul de cazuri de COVID-19 a crescut alarmant, se confrunta cu proteste masive. Oamenii au ieșit in strada, nemulțumiți de noile restricții impuse de guvern. Aflat in Cracovia, al doilea oraș ca marime din Polonia, Sergiu Hanca a explicat cu lux de amanunte…

- Un protest impotriva restrictiilor din Polonia, organizat sambata in Varșovia, a degenerat, iar fortele de ordine au folosit gaze lacrimogen pentru a dispersa manifestanții, noteaza Mediafax.Anuntul ca presedintele Poloniei, Andrzej Duda, este pozitiv pentru noul coronavirus a provocat un…

- Proteste de amploare sunt in plina desfașurare, in Polonia. Oamenii au ieșit in strada, dupa ce o noua decizie a Tribunalului, data in urma cu doua zile, incalca un drept fundamental al femeilor.