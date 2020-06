Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suedez si-a indemnat joi cetatenii sa isi mute protestele in spatiul online dupa ce mii de persoane au sfidat restrictiile legate de coronavirus in capitala demonstrand impotriva rasismului si violentei politiei americane, relateaza Reuters. Demonstrantii, purtand pancarte cu mesaje precum…

- George Floyd, barbatul ce a murit în timp ce era arestat în Minneapolis, era infectat cu coronavirus, a aratat un test facut postmortem, potrivit raportului de autopsie facut public de comitatul Hennepin, transmite CNN.Proba nazala postmortem a fost ”pozitiva la RNA-ul 2019-nCOv”,…

- Proteste violente au loc in zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata in timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strarnit reactii puternice, scrie Mediafax.In urma confruntarlor…

- Protestatarii s-au confruntat cu poliția in mai multe orașe din SUA, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american neinarmat, in urma unei acțiuni a ofițerilor din Minneapolis, informeaza BBC, citata de Mediafax.

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…

- La Tel Aviv , joi, sute de persoane nemultumite de masurile economice din aceasta perioada au protestat impotriva guvernului. Manifestantii au cerut solutii cu adevarat eficiente pentru depasirea crizei. Oamenii s-au strans in Piata Rabin, și au criticat ”efortul fad, lipsit de stralucire, al guvernului”…

- Mai multe proteste au izbucnit in Paris, Franța, din cauza modului aspru in care autoritațile au implementat restricțiile in contextul pandemiei de coronavirus care, in cele din urma, a condus la carantinarea intregului oraș, scrie Dailymail . Minoritațile au declarat ca sunt cele mai afectate de comportamentul…

- Directorul unuia dintre spitalele de top din Haiti a fost rapit vineri in apropierea casei sale din capitala Port-au-Prince, pe cand se indrepta spre locul de munca. Haiti, care are o populatie de 11 milioane de locuitori, este cea mai saraca tara din emisfera vestica, potrivit unui raport al Bancii…