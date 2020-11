Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au adunat, sambata dupa-amiaza, in centrul orasului german Frankfurt pentru a protesta fata de restrictiile antiepidemice, iar fortele de ordine au utilizat tunuri cu apa pentru dispersarea protestatarilor, transmite Mediafax. Potrivit autoritatilor, aproximativ 2.000 de…

- Zeci de mii de georgieni au iesit duminica pe strazile capitalei Tbilisi, cerand noi alegeri si acuzand autoritatile ca au falsificat precedentul scrutin, care s-a incheiat cu victoria la limita a partidului de guvernamant, relateaza AFP si Reuters.Politia a intervenit cu tunuri cu apa impotriva…

- BUCURESTI, 2 nov – Sputnik. In metropola Frankfurt din Germania, in noaptea dintre sambata și duminica, o mulțime de 500 pana la 800 de persoane au inceput sa arunce cu pietre, sticle și oua intr-o mașina de poliție. Ciocnirile au devenit violente, iar mulțimea, „care nu respecta masurile de…

- Germania a intrat in carantina partiala luni, cu restrictii radicale privind contactele fizice si inchideri de intreprinderi pentru luna noiembrie, cu scopul de a frana cresterea infectiilor de coronavirus inaintea inceperii sarbatorilor de Craciun, relateaza DPA. La Munchen si Berlin,…

- Germania a intrat in carantina partiala luni, cu restrictii radicale privind contactele fizice si cu inchideri de intreprinderi in luna noiembrie, cu scopul de a frana cresterea infectiilor de coronavirus inaintea inceperii sarbatorilor de Craciun.

- Din cauza pandemiei de coronavirus, Germania introduce carantina parțiala incepand cu luna noiembrie, insa iata ce se va intampla și in Romania in urmatoarea perioada, caci și noi ne confruntam cu cifre alarmante de infectari.

- Mii de persoane sunt așteptate sa iasa in weekend la manifestațiile organizate in Konstanz, in sud-vestul Germaniei, impotriva purtarii de maști și a restricțiilor contra pandemiei. Mn imens lant uman urmeaza sa fie organizat pe malul lacului din Konstanz, la initiativa “ganditorilor liberi”, o adunare…

- Politia germana a efectuat raiduri miercuri dimineata devreme in legatura cu o presupusa contrabanda de muncitori ilegali adusi din Estul Europei pentru industria carnii, informeaza dpa, preluata de Agerpres.