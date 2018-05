Stiri pe aceeasi tema

- Un protest de amploare este anuntat pentru aceasta seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in orase mari din țara, precum și in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE…

- Premierul Viorica Dancila i-a raspuns, joi, presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce seful statului a criticat rezultatele economice din prima parte a anului, prim-ministrul afirmand ca a fost cea mai mare crestere a puterii de cumparare a salariilor in luna martie. "Desi in aceasta saptamana,…

- 10.000 de persoane sunt asteptate sa participe joi la mitingul organizat de Federatia SANITAS, în Piata Victoriei din Capitala. Protestele au loic pe fondul tensiunilor din sanatate si a nemultumirilor generate de scaderea veniturilor.

- Aproximativ 10.000 de persoane participa, sambata, la un nou protest la Budapesta, ei manifestand impotriva controlului guvernului asupra presei, care l-ar fi ajutat pe premierul Viktor Orban sa castige alegerile din 8 aprilie.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, marti, va debuta o greva de amploare si, cel mai probabil, de lunga durata in transportul feroviar si la compania aeriana Air France.

- Gruparile care cer independența Calatoniei au blocat frontiera dintre Spania și Franța dupa arestarea lui Puigdemont. Camionagii romani, platiți la cursa, au deblocat-o singuri pentru a putea sa-și continue drumul.Imaginile cu romanii deblocand drumul au fost postate pe o pagina de Facebook…

- In timp ce Guvernul se confrunta cu proteste de amploare ale politistilor nemultumiti de salarii, dar si de conditiile de munca, liderul PSD iese la rampa cu un mesaj de ultim moment, menit parca sa aplaneze conflictul dintre acestia si ministerele implicate. Liviu Dragnea i-a felicitat, intr-o postare…

- Pentru prima data in Republica Moldova vor avea loc exercitii antitero de amploare. La aplicatii vor participa reprezentantii subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne si omologii lor din Franta si Polonia.