- Mai mult de un milion de oameni au participat marti, in zeci de orase din Franta, la protestele fata de reforma pensiilor, iar premierul Elisabeth Borne a declarat ca intelege "semnele de intrebare si dubiile" generate de proiect.

O a doua greva la nivel national a perturbat marti productia de electricitate, transportul public si scolile din Franta, in timp ce muncitorii au iesit a proteste fata de planurile guvernului de a mari varsta de pensionare, relateaza Reuters.

- Aproximativ 61% dintre francezi susțin protestul de marți, a aratat un nou sondaj realizat de institutul OpinionWay. Dar guvernul spune ca reforma este necesara și ca decizia privind creșterea varstei de pensionare „nu este negociabila”, scrie France 24.Noi greve și demonstrații vor avea loc in Franța,…

Franța a inceput reforma sistemului de pensii in 2020, unificand cele 42 de scheme de pensionare, dar reforma a fost intrerupta de pandemie. Acum se propune creșterea varstei de pensionare.

Franta este afectata, joi, de o serie de greve organizate in semn de protest fata de reforma pensiilor, iar in Paris au fost impuse restrictii de circulatie inaintea unor manifestatii de amploare fata de erodarea nivelului de trai.

- Planurile guvernului francez de a mari varsta de pensionare de la 62 la 64 de ani a declansat greve ale angajatilor in toata tara. Curse ale trenurilor sau ale avioanelor au fost anulate, multe scoli s-au inchis, iar in marile orase au fost organizate proteste masive ale sindicatelor, care au blocat…

- Transportul in comun in majoritatea orașelor franceze, și in special la Paris, va fi maine aproape paralizat, ca urmare a unor mișcari ample de protest, care vor fi declanșate de cele opt mari centrale sindicale. Motivul il constituie intenția guvernului de a crește varsta de pensionare de la 62…

- Reforma din domeniul pensiilor speciale se va face pana la sfarsitul acestui an, urmand sa fie esalonata pe o perioada de zece ani, a anuntat presedintele Casei de Pensii, la Antena 3. Proiectul de lege care sa reformez sistemul pensiilor speciale este unul din jaloanele din PNRR. „E vorba de sase legi…