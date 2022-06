Aeroportul din Bruxelles a anulat luni toate zborurile, iar mai multe servicii de transport public au fost oprite azi in Belgia, din cauza unei greve a sindicaliștilor, nemulțumiți de creșterea prețurilor, relateaza Reuters. A fost de asemenea organizat un protest la Bruxelles, la care organizatorii spun ca așteapta zeci de mii de oameni. Serviciile feroviare […] The post Proteste de amploare in Belgia, din cauza creșterii prețurilor. Toate zborurile de pe Aeroportul din Bruxelles, anulate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .