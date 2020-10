Proteste de amploare împotriva restricțiilor de pandemie în Germania Mii de persoane sunt așteptate sa iasa in weekend la manifestațiile organizate in Konstanz, in sud-vestul Germaniei, impotriva purtarii de maști și a restricțiilor contra pandemiei. Mn imens lant uman urmeaza sa fie organizat pe malul lacului din Konstanz, la initiativa “ganditorilor liberi”, o adunare diversa de opozanti ai masurilor legate de pandemia de Covid-19 care deja au manifestat de doua ori cu zeci de mii de persoane la Berlin in timpul verii. Obiectivul lor este de a aduna suficient de multa lume pentru a ajunge in Austria si Elvetia, malurile lacului din Konstanz fiind situate de-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

