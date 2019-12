Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de ordine au utilizat gaze lacrimogene, sambata dupa-amiaza, la Paris, pentru dispersarea protestatarilor, in cursul unui nou miting organizat de Miscarea "Vestelor galbene" si de sindicatele nemultumite de reforma pensiilor, informeaza cotidianul Le Parisien, conform Mediafax.Greva…

- Premierul francez Edouard Philippe si-a exprimat marti ''hotararea totala'' de a pune in practica contestata reforma a sistemului de pensii, aflata la originea unei greve in sectorul transporturilor ce dureaza din 5 decembrie, transmit AFP, Reuters si dpa potrivit Agerpres. ''Hotararea mea, cea a…

- Greviștii francezi și-au reluat protestele impotriva proiectului de reforma a sistemului de pensii. Așa ca, in prima zi a saptamanii, s-au facut din nou cozi uriașe pe drumurile spre Paris.

- Navetistii și turiștii din Franta s-au pregatit pentru o a sasea zi de haos in transportul public. In acest guvernul s-a pregatit sa raspunda maniei populare in legatura cu reforma pensiilor. Transporturile publice sunt aproape inexistente, inclusiv in capitala Paris. Nemulțumite de reforma sistemului…

- Primul ministru francez, Edouard Philippe, a declarat ca este hotarat sa finalizeze reforma sistemului de pensii propus de guvernul sau, insa liderul sindicatului CGT a transmis ca va lupta pana la retragerea proiectului, potrivit site-ului agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Sistemele de…

- Franța este blocata in cea de-a doua zi de greva, care afecteaza cele mai importante sectoare: circulația metrourilor, trenurilor, avioanelor, școli și universitați, dar și multe dintre serviciile publice.

- Franța este lovita joi de o greva uriașa declanșata de sindicatele care se opun reformei pensiilor in varianta dorita de președintele Emmanuel Macron, potrivit presei de la Paris. Angajații din transporturi, profesorii, dar și lucratori din alte numeroase domenii nemulțumiți ca pensiile lor vor scadea…

- Vestele galbene, celebrele Gilets Jaunes din Paris, au implinit sambata un an de existenta cu cel de-al 53-lea miting saptamanal, din nou cu confruntari, violenta si gaz lacrimogen pentru a opri o multime mult mai rarefiata si mai putin increzatoare in obiectivele pentru care a iesit in strada.