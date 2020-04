Proteste cu arestări în Germania, față de restricțiile impuse în timpul pandemiei La Berlin si Stuttgart au avut loc, sambata, manifestatii fata de pierderea libertatilor si a drepturilor din cauza masurilor de protectie in fata noului coronavirus, informeaza DPA, informație preluata de Agerpres. Aproximativ 1.000 de oameni s-au adunat in Berlin pentru a protesta impotriva restrictiilor impuse de guvern pentru a stopa raspandirea virusului, in ciuda interdictiei demonstratiilor. […] The post Proteste cu arestari in Germania, fața de restricțiile impuse in timpul pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

