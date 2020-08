Proteste Belarus: Un avion guvernamental al Rusiei s-a deplasat la Minsk Un avion guvernamental rus folosit pentru transportarea oficialilor înalți, printre care și directorul serviciului de informații FSB, a efectuat un zbor rapid catre Belarus, aterizând înapoi la Moscova miercuri dimineața, relateaza Reuters.



Zborul vine pe fondul protestelor împotriva președintelui Alexandr Lukașenko, un aliat apropiat al Kremlinului, demonstranții cerând demisia acestuia dupa alegerile prezidențiale controversate din 9 aprilie care l-au dat pe Lukașenko câștigator cu 80% din voturi, rezultat contestat de opoziție.



Președintele…



