- Lidera opozitiei din Belarus, Maria Kolesnikova, are acuzații grave la adresa forțelor de securitate loiale președintelui Alexandr Lukasenko. Ea a declarat ca ofiterii de securitate i-au pus o punga pe cap si au amenintat ca o vor ucide atunci cand au retinut-o, anunța MEDIAFAX.Declarația…

- Personalitate proeminenta a opozitiei din Belarus, Maria Kolesnikova, membra a Consiliului de coordonare (creat de opozitie pentru a dialoga cu autoritatile), a declarat ca agentii de securitate i-au pus un sac pe cap si au amenintat-o ca o vor ucide atunci cand au incercat sa o deporteze cu forta…

- Opozanta Maria Kolesnikova este retinuta de autoritatile din Belarus sub suspiciunea de tradare de tara, in cadrul unei anchete penale asupra unei tentative de a rasturna puterea, a declarat miercuri avocatul sau, potrivit agentiei ruse RIA, citate de Reuters. Kolesnikova a fost rapita…

- Avocatul Maxim Znak, 39 de ani, unul dintre ultimii doi membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei inca in libertate si ramasi in Belarus, a fost retinut miercuri, 9 septembrie, de barbati mascati, imbracati in haine civile, au anuntat aliatii sai, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres.Autoritațile…

- Liderul bielorus Alexandr Lukașenko a declarat ca poate a ramas la putere ca președinte puțin prea mult timp, dar a spus ca este singura persoana capabila sa protejeze țara deocamdata, au transmis, marți, agențiile de presa rusești, citate de Reuters. „Da, poate ca am ramas puțin peste picior”, a declarat…

- Germania si Marea Britanie au cerut luni presedintelui belarus Alexandr Lukasenko sa clarifice ce s-a intamplat cu lidera protestatarilor Maria Kolesnikova, in urma informatiilor ca politiciana din opozitie a fost retinuta de barbati mascati neidentificati in dimineata zilei de luni, transmite Reuters.

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov a declarat miercuri ca nu este nevoie de mediere externa în ceea ce privește protestele din Belarus și a acuzat puterile straine ca folosesc criza sa intervina în Belarus, relateaza agențiile TASS și Interfax citate de Reuters.Lavrov a declarat…

- Presedintele Belarus, Alexandr Lukasenko, a sustinut joi ca grupul de presupusi mercenari rusi arestati saptamana trecuta de fortele de securitate din tara sa a incalcat legea, transmite agentia Belta, preluata de Reuters. Autoritatile din Belarus i-au acuzat pe suspecti de conspiratie in vederea…