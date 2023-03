Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Republica Moldova atenționeaza ca deține informații conform carora la protestul organizat duminica la Chișinau se intenționeaza organizarea unor acțiuni de destabilizare și dezordini in masa. Intr-un comunicat de presa, instituția solicita organizatorilor și participanților sa se subordoneze…

- Kremlinul susține ca Ucraina livreaza substanțe radioactive prin porturile Cernomorsk și Odesa pentru fabricarea ,,bombelor murdare”, apoi va acuza Rusia de atacuri asupra obiectivelor periculoase, acțiuni din apropierea Transnistriei. Chișinaul acuza Rusia de falsuri și speculații.

- Zeci de persoane au iesit in strada la Chisinau pentru a participa la o noua actiune de protest organizata de Miscarea pentru Popor, din care fac parte Partidul "Sor" si Partidul "Acasa Construim Europa" (PACE), al colonelului Gheorghe Cavcaliuc, fost sef

- Facebook a permis oligarhului moldovean exilat Ilan Șor, care are legaturi cu Kremlinul, sa distribuie reclame cu mesaje ce indeamna la proteste și revolte impotriva guvernului pro-occidental, chiar daca Șor și partidul sau politic se afla pe listele SUA de sancțiuni, relateaza Associated Press, citata…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, se arata indignat de raspunsul dat de prim-ministra Natalia Gavrilita despre riscul ca Chișinaul sa ramana fara apa. „Am vazut reacția absolut deplasata, ca și multe alte replici, a doamnei Prim-ministru și a colegilor sai in perioada de guvernare”, a spus Ceban și a amenințat…

- Ilan Șor, care se ascunde in Israel de justiția moldoveneasca, s-a pomenit cu conturile blocate in aceasta țara, in urma deciziei autoritaților de la Tel Aviv. Informația a fost confirmata pentru ,,Adevarul” de ministrul Justiției de la Chișinau, Sergiu Litvinenco.

- Șase posturi de televiziune din Republica Moldova nu mai pot emite de luni. Sunt canale care au reflectat in mod tendentios si manipulator evenimentele din Republica Moldova si razboiul din Ucraina.