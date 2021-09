Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, Melbourne, capitala statului Victoria din Australia, a fost scena unor demonstrații in masa. Intre 1.000 și 2.000 de protestatari au marșaluit pe strazile orașului, paralizand circulația și inchizand un pod arterial major. Protestele vin ca urmare a noilor restricții covid impuse…

- O boala neobișnuita face tot mai mult victime in SUA, in special in statele care au legalizat consumul de cannabis. Consumatorii de marijuana, inclusiv adolescenți, ajung tot mai des la urgențe cu probleme la stomac. „Se zvarcolesc, se țin de burta, se plang de dureri abdominale foarte grave și de greața.…

- Lockdown-ul im Melbourne, va fi preungit a șasea oara la rand. Autoritațile incearca sa țina sub control o epidemie de coronavirus a variantei Delta, informeaza Reuters. In vigoare deja de o luna, lockdown-ul, care vizeaza sapte milioane de locuitori din Melbourne si statul Victoria unde se situeaza…

- Ambasadorul Afganistanului in Bulgaria, Mohammad Saifi, spune ca situația din țara sa este mult mai grava decat iși poate imagina lumea, iar talibanii, care au preluat recent controlul, au inceput sa comita crime in randul civililor. Intr-un interviu pentru postul de televiziune bulgar Nova, diplomatul…

- Australienii sunt tot mai furioși vizavi de restricțiile sanitare. Mii de oameni au ieșit in strada la Melbourne, oraș aflat deja de aproape 3 saptamani in carantina și s-au inregistrat ciocniri violente cu forțele de ordine.

- Ciocniri au avut loc intre politia australiana si sute de protestatari anti-lockdown sambata la Melbourne si Sydney, in timp ce oficialii au raportat cele mai multe cazuri de COVID-19 inregistrate in tara intr-o singura zi, relateaza Reuters. Politia calare a folosit spray cu piper la Melbourne…

- Oamenii de știința australieni au evaluat eficacitatea vaccinului rusesc impotriva coronavirusului, ”Sputnik V”, intr-un interviu acordat publicației The Sydney Morning Herald, scrie agenția Rambler.ru. Astfel, profesorul Institutului de Cercetari Medicale ”Burnet”, Michael Toole, a definit…

- Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, va intra de joi seara in cel de-al cincilea lockdown, au anuntat autoritatile locale, intr-un moment in care imensa insula-continent depune eforturi pentru a tine sub control un nou focar de coronavirus, informeaza AFP. Masura se va aplica pe intreg…