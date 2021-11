Stiri pe aceeasi tema

- Proteste violente in Olanda din cauza reintroducerii carantinei. Proteste violente in Olanda, prima tara din Vestul Europei care reintroduce carantina. La Haga, manifestantii au aruncat cu pietre, artificii si…biciclete in fortele de ordine. Oamenii legii au ripostat cu gaze lacrimogene si tunuri…

- Subiectul vaccinarii a aprins spiritele in Parlament dupa ce Blocul Comunistilor si Socialistilor a propus crearea unei comisii de monitorizare a modului de gestionare a pandemiei si a procesului de vaccinare.

- Percheziții ale polițiștilor timișeni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, in Timiș, Mehedinți și Gorj. Oamenii legii au descins la mai multe adrese pe urmele unei rețele care se ocupa cu certificate false de vaccinare. Oamenii legii banuiesc un medic ca ar fi vaccinat „la chiuveta”.

- Oamenii continua sa se vaccineze in numar cat mai mare. Astazi, la centrul de vaccinare deschis in Obor, aproximativ 100 de persoane așteptau la coada pentru a se imuniza. Peste 400 de persoane s-au vaccinat aici zilnic, in aceasta saptamana, potrivit Digi24. Majoritatea oamenilor au ales serul Johnson&Johnson,…

- Libanul traverseaza o criza economica majora și este țara cu cea mai mare inflație din lume.Oamenii din Liban au ieșit in strada revoltați de deciziile politicienilor. Protestatarii au atacat bancile, au aruncat cu pietre și s-au batut cu poliția.La cateva ore de la inceputul crizei libanezii au facut…

- Socialistul Igor Dodon și controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, pe numele caruia a fost eliberat in august un mandat de arest, sunt in același gand in privința viitorului Guvernului Gavrilița. Dupa ce Dodon a declarat acum cateva zile ca Guvernul Republicii Moldova urmeaza sa fie…

- Aceasta este cea mai mare rata din lume, inaintea Emiratelor Arabe (80,8%) și Singapore (77,3%) și cu mult inaintea celor 61,6% pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.Obiectivul Portugaliei de a inocula pe deplin 85% din populația sa este acum la indemana și se așteapta relaxarea masurilor…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a cerut personalului medical care primeste cereri pentru eliberarea de certificate de vaccinare false sa anunte autoritatile si in special politia. Gheorghita a declarat duminica seara, la Digi 24, ca cei care solicita astfel de certificate…