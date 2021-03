Proteste anti-lockdown în Olanda: Poliția a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea Poliția olandeza a folosit tunuri cu apa și bastoane duminica pentru a dispersa câteva mii de manifestanți prezenți la un protest fața de restricții și carantina care s-a desfașurat pe un câmp din centrul orașului Haga, cu o zi înainte de alegerile naționale, relateaza Reuters.

Manifestanții au fost dispersați dupa ce protestatarii au încalcat regulile de distanțare sociala și au ignorat avertismentele poliției.Presa locala a declarat ca în timpul confruntarilor au fost facute mai multe arestari. Nu au fost raportați raniți.

Olanda se afla în timpul…

