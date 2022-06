Stiri pe aceeasi tema

- Federația Operatorilor Romani de Transport – F.O.R.T. solicita Guvernului Romaniei plafonarea prețurilor carburanților la tarife maximale dupa modelul statelor vecine. Aceasta este unica soluție ce se poate aborda pe termen scurt pentru consumatorii persoane fizice și juridice, pana cand toți factorii…

- Numai mașinile inmatriculate in Ungaria pot cumpara, incepand de vineri, combustibili la preturile plafonate de guvern, a anunțat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, in cadrul unei conferinte de presa la Budapesta, potrivit MTI. Ministrul a spus ca in Ungaria se poate alimenta…

- Renumita agenție de turism CHRISTIAN’76 TOUR a fost amendata de Protecția Consumatorilor cu 90.000 lei, pentru indicarea eronata a unor reduceri de prețuri. In urma controalelor realizate, comisarii CPCMB au aplicat amenzi agentiei de turism in valoare de 90.000 lei, 3 avertismente, precum și 7 propuneri…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, in sedinta Executivului, ca a cerut controale speciale la comercianți pentru a fi evitata specula, iar cetatenii sa beneficieze de pretul corect al produselor, de sarbatorile Pascale. „Am vazut și partea de escaladare a prețurilor. Am discutat cu instituțiile…