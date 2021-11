Stiri pe aceeasi tema

- In estul Serbiei, in imprejurimile orașului Loznica, se gasesc zacaminte importante de litiu, metal alcalin indispensabil in fabricarea bateriilor pentru autovehiculele electrice. Compania miniera a inceput sa cumpere terenuri in zona, dar asteapta in continuare unda verde din partea statului pentru…

- Sute de manifestanti ecologisti au blocat sambata artere rutiere in mai multe orase din Serbia, inclusiv la Belgrad, pentru a protesta impotriva unui proiect al gigantului minier anglo-australian Rio Tinto, care vrea sa exploateze zacaminte de litiu in aceasta tara balcanica, relateaza AFP. Zacaminte…

- Serbia va primi gaze din Rusia la pretul de 270 de dolari pe mia de metri cubi, la fel ca in actualul contract care expira la sfarsitul acestui an, a anuntat joi presedintele sarb, Aleksandr Vucic, in finalul intalnirii sale cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Soci, relateaza TASS, Reuters si EFE,…

- Moment emotionant pentru tinerele luptatoare constantene Diana Voiculescu, Delia Voiculescu si Alexandra Voiculescu, de la CS Poseidon Limanu-2 Mai, componente ale lotului national de lupte al Romaniei. Alaturi de alte tinere sportive din Centrul National de Pregatire Olimpica, ele le-au intampinat,…

- In a treia zi a Campionatelor Mondiale de box, care se desfașoara in Serbia, la Belgrad, au urcat in ring și doi pugilisti romani. La 86 kg, Andrei Aradoaie a trecut prin RSC in repriza a 3-a de puternicul pugilist iranian Ali Jamalugaleh. Dupa o prima repriza mai slaba, adjudecata cu 4-1 de iranian,…

- Serbia a trimis luni in Romania o donatie de medicamente si concentratoare de oxigen pentru pacientii cu COVID-19, informeaza agentiile Tanjug si EFE. Donatia consta in 6.500 de cutii de medicamente si concentratoare de oxigen cu o capacitate totala de 900 de litri, precizeaza un comunicat…

- Peste 52.000 de pelerini au venit la Catedrala Mitropolitana de la Iași Pelerini la Iasi la sarbatoarea Sfântei Parascheva. Arhiva Foto: basilica.ro. Peste 52.000 de pelerini au venit la Catedrala Mitropolitana de la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei cuvioase Parascheva…

- Cancelarul german Angela Merkel se va deplasa in Serbia si Albania la inceputul saptamanii viitoare, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al executivului de la Berlin, Steffen Seibert, potrivit DPA. Merkel va fi primita luni, la Belgrad, de presedintele sarb Aleksandar Vucic, inainte de a se intalni…