Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, nu exista pericole iminente de atac militar la adresa Republicii Moldova. Asigurarile sint date de președinta țarii, Maia Sandu, potrivit careia armata ucraineana reușește sa țina linia frontului departe de Republica Moldova. Totuși, șeful statului spune ca Rusia nu renunța la ideea schimbarii…

- Ingrijorari și-a exprimat și președintele Klaus Iohannis care asigura poporul moldovean ca Romania ii este in continuare alaturi.Potrivit surselor Realitatea PLUS, premierul Nicolae Ciuca și liderul PSD Marcel Ciolacu au discutat sa pastreze rotativa guvernamentala in aceasta forma.Rocada urma sa aiba…

- La scurt timp dupa ce Rusia a respins acuzațiile de lovitura de stat, dupa ce Maia Sandu a spus ca ar fi fost puse la cale atacuri armate și luari de ostatici in Republica Moldova, e alerta in Chișinau. A fost luata o decizie de ultima ora, iar spațiul aerian a fost inchis, din motive de securitate.

- In cursul zilei de azi, Rusia a respins acuzațiile aduse de Maia Sandu, conform carora Moscova comploteaza pentru a destabiliza fosta republica sovietica. Aceasta anunțase, in cursul zilei de ieri, ca ar fi puse la cale atacuri armate și luari de ostatici in Republica Moldova, acțiuni care au fost identificate…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala de la Casa Alba, a declarat luni seara, 13 februarie, ca „suntem alaturi de guvernul si poporul moldovenesc”, dupa ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra unui complot rusesc pentru rasturnarea Guvernului,…

- Moscova intentioneaza sa forteze in perioada urmatoare schimbarea puterii politice de la Chisinau, prin actiuni violente, care sa destabilizeze Republica Moldova. Rusia ar intentiona sa foloseasca diversionisti, atacuri asupra unor institutii si chiar luari de ostatici, a anuntat astazi presedinta Maia…

- Ion Chicu, fostul premier pus de socialistul Igor Dodon in fruntea Guvernului de la Chișinau, considera ca președinta Republicii Moldova, Maia Sandu ar „abera” atunci cand declara ca Rusia pune la cale o lovitura de stat in Republica Moldova, inclusiv prin „luarea cu asalt a unor instituții de stat…

- Biroul Politici de Reintegrare din cadrul guvernului de la Chisinau a reiterat miercuri " angajamentul ferm al guvernului Republicii Moldova de a reglementa conflictul transnistrean exclusiv pe cai pasnice si politice, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, in…