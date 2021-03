Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au solicitat instantei emiterea unui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele unui tanar care a lovit un jandarm in timpul participarii la un protest organizat luni seara in Piata Universitatii. Protestatarul respectiv este…

- Un barbat care a participat, luni, la protestul din Piata Universitatii impotriva masurilor impuse de autoritati in contextul COVID-19, a fost retinut pentru 24 de ore. Potrivit unor reprezentanti ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, barbatul este acuzat de savarsirea a…

- Un barbat de 58 de ani din Sibiu a fost retinut dupa ce si-ar fi ucis prietenul, in varsta de 72 de ani, in urma unui conflict iscat pe fondul consumului de alcool. Suspectul ar fi tranșat trupul victimei dupa care l-a aruncat in raul Cibin, transmite Agerpres. Totul s-ar fi intamplat in urma cu o saptamana,…

- Fostul procuror anticorupție Roman Statnii, acuzat de escrocherie in proporții deosebit de mari și exces de putere, a fost reținut marti seara. Acesta a fost plasat in izolatorul Direcției de Poliție al municipiului Chișinau.

- Fostul șef al Poliției Locale Oradea a fost reținut pentru tentativa de omor, anunța Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, prin intermediul unui comunicat de presa. Paul Ladislau Kover este acuzat ca si-ar fi injunghiat fosta sotie.