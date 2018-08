Stiri pe aceeasi tema

- Un nou protest anti-guvernamental este anuntat sa aiba loc duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a treia zi consecutiv. Manifestatia a fost anuntata pe Facebook, iar participantii la protest spun ca nu vor pleca din fata Guvernului pana cand actualul Executiv nu isi da demisia.

- Circulatia a fost restrictionata, sambata seara in zona Piata Victoriei, anunta Brigada Rutiera, masura fiind dispusa din cauza protestatarilor care, la ora transmiterii stirii, incep sa se stranga pentru un nou miting.

- Jandarmeria Romana a anunțat pe pagina oficiala de Facebook ca la protestele de aseara și-au facut apariția și galeriile unor echipe de fotbal. Piața Victoriei din București a fost aseara taram de lupta dupa ora 20:00 cand au aparut violențele. Peste 100.000 de oameni s-au adunat in fața Guvernului…

- Peste 60 de persoane au avut nevoie, in ultima ora, de asistenta medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violentelor din Piata Victoriei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Numarul total al interventiilor echipajelor medicale a ajuns la 172. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, in intervalul…

- UPDATE – ora 16:39 Protestatarii din Piata Victoriei au ocupat vineri carosabilul pe Soseaua Kiseleff si pe Bulevardul Aviatorilor, o parte dintre acestia asezandu-se si la intrarea in sediul Guvernului. Jandarmii au intervenit cu spray lacrimogen, dupa ce cativa manifestanti au incercat sa arunce cu…

- Corupția Ucide a lansat un mesaj pe rețelele de socializare prin care ii indeamna pe bucureșteni sa se adune marți seara, de la ora 19, in Piața Victoriei, pentru a protesta. Totul, dupa ce Senatul a adoptat, in sesiune extraordinara, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa…

- Circulatia in zona Muzeului Antipa a fost blocata de un protest. Cei aproape 1.000 de participanti la mitingul contra Coalitiei PSD-ALDE. Protestatarii nu au dorit sa elibereze carosabilul, cu toate apelurile facute de reprezentantii fortelor de ordine. Mai multi s-au intins pe carosabil si au refuzat…