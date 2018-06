Stiri pe aceeasi tema

- Marele miting anunțat de PSD pentru sambata, la ora 20.00, risca sa se transforme intr-un scandal de proporții. Imediat dupa ce Liviu Dragnea a anunțat oficial organizarea mitingului, cei de la #Rezist au inștiințat Jandarmeria ca vor sa protesteze in Piața Victoriei.Citește și: DEFINTIV:…

- Pesedistii nu se multumesc doar cu invadarea Pietei Victoria – locul de bastina al protestelor #Rezist, au preluat si ora preferata a hastagistilor – 20:00. Pe scurt, Liviu Dragnea a anuntat, ieri, ca mega-mitingul clocit vreme indelungata de PSD-isti va avea loc simbata aceasta, incepand cu ora 20:00,…

- Aproximativ 400 de persoane s-au adunat miercuri seara in Piata Victoriei din Timisoara pentru a protesta, dupa ce Curtea Constitutionala a cerut presedintelui sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Printre protestatari se afla si primarul Nicolae Robu. Aproximativ 400 de oameni s-au adunat…

- Mobilizare a protestatarilor #rezist dupa ce Curtea Constitutionala a decis sa il oblige pe presedintele Romaniei Klaus Iohannis sa semneze decizia privind revocarea din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, revocare ceruta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Jurnalistul…

- In contextul relocarii ambasadei Romaniei la Ierusalim, liderul PSD Liviu Dragnea sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu are atributii exclusive in domeniul politicii externe. Cat despre performantele economice ale Guvernului, liderul PSD spune ca seful statului si-a luat datele de pe Facebook.

- "Cateva persoane care și-au facut prezența in Piața Victoriei au adus niște obiecte despre care noi am considerat ca ar putea pune in pericol participantii la protest. Din cate am inteles intenționau sa imprejmuiasca un drapel al UE in piata. Colegii mei i-au informat ca nu vor permite prezenta caramizilor…

- Cativa protestari au stat in cap, luni seara, in fata Guvernului, ca semn de protest fata de faptul ca o fetita de doar cativa ani a fost pusa sa faca acrobatii in fata premierului Viorica Dancila la Simfonia Lalelelor de la Pitesti. "23 aprilie: Piata Victoriei! Acrobatii pentru VV Dancila!", este…

- Protestatarii din mișcarea #Rezist au fost amendați in dese randuri de catre jandarmi, dupa acțiunile de protest din Capitala. Aceștia au inițiat o campanie de colecta pentru a-și plati amenzile catre Jandarmerie.Citește și: Liviu Dragnea il CONTRAZICE pe Victor Ponta: neaga intalnirile de…