Protestatarii, mesaj imens anti-PSD pe o insulă - VIDEO De aceasta data protestatarii au renunțat la #m..e PSD și au scris, in nisip, „La naiba PSD”, pe o insula. Mesajul a fost scris in nisip de catre protestatari pe o insula pe Dunare de langa orașul Galați. Ulterior, intregul mesaj scris in nisip a fost filmat cu o drona iar imaginile au fost postate pe internet. Textul mesajului, așa cum se poate vedea și in imaginile video de mai jos, se intinde pe o porțiune uriașa a insulei și poate fi citit de la inalțime, dar și de la nivelul fluviului. Potrivit celor care au realizat mesajul in nisip, acesta are o lungime de 100 de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj „La naiba, PSD” de 100 de metri lungime a fost scris pe o insula formata pe Dunare, in dreptul orasului Galati si poate fi vazut atat din avion si vapor, cat si de pe cele doua maluri ale fluviului.

