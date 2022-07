Stiri pe aceeasi tema

- Mii de protestatari din Sri Lanka au intrat in reședința din Colombo a președintelui țarii, in cadrul unui protest provocat de criza economica fara precedent prin care trece țara. Imaginile care circula pe rețelele de socializare arata zeci de protestatari care fac baie in piscina lui Gotabaya Rajapaksa.…

- Mii de protestatari din capitala comerciala a Sri Lankai, Colombo, au luat cu asalt reședința oficiala a președintelui simbata, pe fondul a luni intregi de furie publica din ce in ce mai mare fața de cea mai grava criza economica a țarii din ultimele șapte decenii, relateaza Reuters, citat de Hotnews.…

- Mii de protestatari din Sri Lanka au intrat in reședința președintelui, Colombo, in cadrul unui protest provocat de criza economica fara precedent prin care trece țara. Imaginile obținute de BBC arata zeci de protestatari care fac baie in piscina lui Gotabaya Rajapaksa.

- Numeroși protestatari au patruns, sambata, in reședința oficiala din Colombo a președintelui din Sri Lanka, in timp ce manifestațiile masive din capitala comerciala a statului au adunat peste 100.000 de persoane.

- Presedintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fugit,sambata, din resedinta sa oficiala din Colombo, cu cateva minute inainte ca aceasta sa fie luata cu asalt de protestatari care ii cer demisia, a declarat pentru AFP o sursa din aparare.

- Președintele statului Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fugit sambata din reședința situata in capitala Colombo, cu cateva minute inainte sa fie luata cu asalt de manifestanți care i-au cerut demisia, relateaza presa internaționala.

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, i-a indemnat, sambata, pe tineri, la Congresul Studentilor, sa se implice in viața publica a tarii pentru ca deciziile care se iau le vor influenta viata. „Dintre voi se vor selecta liderii Romaniei de maine. Oamenii de afaceri, managerii, conducatorii…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a caștigat pe 12 aprilie cel de-al treilea mandat in fruntea fotbalului romanesc. Invitat la emisiunea GSP Live, Adrian Florea, jurnalistul Gazetei, l-a criticat dur pe președintele Federației Romane de Fotbal. Pe 12 aprilie, timp de doua ore, Adunarea Generala a FRF…