- Cativa romani s-au strans in fata Palatului Regal din Madrid, unde premierul Viorica Dancila va fi primita azi de Regele Felipe al Spaniei. Potrivit unor imagini publicate pe Facebook de jurnalistul Rares Bogdan, diaspora romaneasca a afisat cateva mesaje critice la adresa PSD: „Viorica, corupta fara…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca nu a aflat inca de unde a aparut protocolul secret semnat de Ministerul Public și SRI, publicat de Darius Valcov: ”Știm ca l-a pus Valcov pe pagina de Facebook, dar de unde i-a venit lui Valcov? Cine i l-a adus?”. Parchetul General a deschis un…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca imaginea Romaniei este puternic afectata de incompetența premierului Viorica Dancila care a comis o noua gafa confundand capitala Muntenegru, Podgorica, cu Pristina din Kosovo. El mai spune ca ar trebui sa le fie rușine celor care au impus-o la conducerea guvernului. …