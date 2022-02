Protestatarii din Ottawa s-au pomenit cu dosare penale Protestul camionagiilor din Ottawa pare a fi departe de final. Au fost deschise deja 80 de dosare penale și zeci de persoane au fost deja arestate. Atmosfera in orașul care duminica a intrat in stare de urgența este tensionata, iar locuitorii sint furioși. Intrebarile cind și cum se va termina acest protest nu au deocamdata un raspuns, transmite digi24.ro. {{590002}}Poliția din Ottawa a decl Citeste articolul mai departe pe noi.md…

