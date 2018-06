Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii care au pornit miercuri din fata Palatului Parlamentului, dupa anuntarea rezultatului motiunii de cenzura, se indreapta in coloana catre Piata Victoriei, flancati de jandarmi, ocupand sensul de mers spre Piata Romana. Ei scandeaza "Fara penali", "Haideti cu noi/Va fura si pe voi!", "Pacat,…

- Peste o mie de persoane care au participat la protestul organizat in Parcul Izvor au pornit catre Piata Victoriei, continuand sa scandeze impotriva PSD si a Guvernului. ”Demisia”, Analfabeta” si ”Nu vrem sa fim condusi de hoti” se scandeaza in continuare. Oamenii sunt nemultumiti de respingerea motiunii…

- UPDATE – ora: 18:59 Protestatarii prezenti miercuri in fata Palatului Parlamentului au plecat in coloana catre Piata Victoriei, dupa anuntarea rezultatului motiunii de cenzura. Ei au primit cu huiduieli si fluieraturi rezultatul votului asupra motiunii de cenzura dat in Parlament. Protestatarii se deplaseaza…

- Cateva sute de persoane protesteaza miercuri in Parcul Izvor, in fata Palatului Parlamentului, solicitand demisia Guvernului. Protestatarii, unii dintre ei cu megafoane, scandeaza ”Demisia, demisia”, ‘Justitie, nu coruptie!’, ‘Jos Guvernul’, ‘Pui de hoti si de mafioti’, ‘Fara penali’, ‘Dragnea, nu uita,…

- Protestatarii care au manifestat in strada marti seara, in Bucuresti si in tara, au cerut in continuare demisia Guvernului condus de premierul Viorica Dancila si a presedintelui PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, informeaza Agerpres.ro. Peste o suta de persoane au protestat marti seara in…

- Cateva sute de persoane au iesit duminica seara, in Piata Unirii din Iasi, pentru a protesta impotriva guvernarii PSD. Protestatarii au facut un lant uman in jurul statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza si tin in fata lor drapelul national, alaturi de steagul SUA si al Uniunii Europene.…

- Cateva sute de persoane protesteaza miercuri seara in Piata Victoriei fata de coalitia PSD ALDE, informeaza Agerpres.ro. Protestatarii au blocat o banda din carosabilul din zona Muzeului Antipa, dupa o altercatie cu politistii de la Rutiera. Cei prezenti la miting scandeaza Jandarmeria apara hotia ,…

- Protestatarii s-au adunat in Piata Unirii din Cluj-Napoca, mobilizarea fiind facuta pe Facebook, au steaguri tricolore si parcarte cu mesaje precum "Orice om ii e frica de puscarie", cu fotografia premierului Viorica Dancila, "Dragnea si ai lui, tradatorii neamului". Manifestantii au plecat apoi in…