Protestatarii cer finanțare pentru climă la COP27 Protestatarii, aparatori ai mediului, cer finanțare urgenta pentru clima la summitul COP27. Grupurile societații civile și activiștii de tineret de la summitul COP27 au organizat miercuri (9 noiembrie) mici mitinguri pop-up. Activistul sud-african Zukiswa White a spus ca nu exista timp de pierdut cu „aceste COP desfașurate ca un exercițiu”, la unul dintre evenimente. Niciunul dintre mitinguri nu a durat mai mult de cateva ore, iar unele s-au terminat dupa mai puțin de o ora. Toți au fost ținuți in zone aflate sub responsabilitatea ONU, in timpul summitului internațional de doua saptamani. Protestatarii,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

