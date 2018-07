Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Capitalei anunța ca doi jandarmi au fost raniți la protestul de miercuri seara, persoanele care i-au agresat fiind cautate. Dupa ce vor fi identificati, susțin jandarmii, va fi sesizat parchetul."In legatura cu evenimentele inregistrate ieri in Piața Victoriei, facem urmatoarele…

- Corupția Ucide a lansat un mesaj pe rețelele de socializare prin care ii indeamna pe bucureșteni sa se adune marți seara, de la ora 19, in Piața Victoriei, pentru a protesta. Totul, dupa ce Senatul a adoptat, in sesiune extraordinara, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa…

- Un nou protest in București. Sute de oameni s-au aduant in Piața Victoriei, sambata seara, pentru a cere demisia Guvernului. Protestatarii scandeaza lozinci precum “Justitie, nu coruptie!” și au pancare pe care scrie “PSD = Ciuma rosie”, “Demisia”, “Anul acesta la Bac sper sa pice Guvernul”. Manifestantii…

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, a fost prezent la protestul de miercuri din Piata Victoriei. Sora a povestit pe Facebook ca a fost bruscat de jandarmi, care i-au adresat „Misca-te mai incolo, mosule!”. Acesta le-a transmis anterior internautilor urmatorul mesaj: „Iesiti din casa daca va…

- Circulatia in zona Muzeului Antipa a fost blocata de un protest. Cei aproape 1.000 de participanti la mitingul contra Coalitiei PSD-ALDE. Protestatarii nu au dorit sa elibereze carosabilul, cu toate apelurile facute de reprezentantii fortelor de ordine. Mai multi s-au intins pe carosabil si au refuzat…

- Jandarmeria Capitalei precizeaza, în legatura cu informatiile aparute în mass-media si mediul online privind prezenta unor jandarmi înarmati la protestul din Piata Victoriei, ca echipajul respectiv face parte dintr-o structura antiterorista,

- Proteste in țara. Manifestanții au cerut demisia guvernului Protest în Timișoara. Foto: Agerpres. La Cluj 200 de oameni au iesit în strada pentru a cere demisia premierului Viorica Dancila, a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si a presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.…