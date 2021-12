Protestatarii AUR au intrat în curtea Parlamentului și încearcă să intre în clădire Protestatarii impiedica mașinile parlamentarilor sa intre in parcarea Parlamentului. Un autoturism in care se afla un parlamentar a fost scuipata de cei care au patruns in curtea Parlamentului. Forțele de ordine au format un cordon pe scarile de la intrarea in cladire, insa nu intervin pentru restabilirea ordinii. Majoritatea intrarilor sunt blocate de protestatari și mulți parlamentari nu pot sa ajunga in cladire. Și traficul rutier a fost blocat fara ca forțele de ordine sa intervina. UPDATE 11.40: Cateva sute de protestatari au intrat in curtea Palatului Parlamentului și s-au indreptat spre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

