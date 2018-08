Stiri pe aceeasi tema

- Un nou protest anti-guvernamental are loc duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a treia zi consecutiv. Manifestatia a fost anuntata pe Facebook, iar participantii la protest spun ca nu vor pleca din fata Guvernului pana cand actualul Executiv nu isi da demisia. Politia Rutiera a instituit…

- Peste 60 de persoane au avut nevoie, in ultima ora, de asistenta medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violentelor din Piata Victoriei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Numarul total al interventiilor echipajelor medicale a ajuns la 172. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, in intervalul…

- Alte 40 de persoane au avut nevoie de asistenta medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violentelor din Piata Victoriei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Un alt jandarm a fost lovit in zona fetei. In total, pana la ora 19.00, 76 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre…

- UPDATE – ora 16:39 Protestatarii din Piata Victoriei au ocupat vineri carosabilul pe Soseaua Kiseleff si pe Bulevardul Aviatorilor, o parte dintre acestia asezandu-se si la intrarea in sediul Guvernului. Jandarmii au intervenit cu spray lacrimogen, dupa ce cativa manifestanti au incercat sa arunce cu…

- Cateva mii de manifestanti au cerut duminica seara demisia Guvernului Dancila, in Bucuresti si in marile orase ale tarii. *** In Bucuresti, aproximativ 5.000 de oameni, potrivit unor surse, s-au strans in Piata Victoriei pentru a-si exprima nemultumirea fata de actuala guvernare, dupa…

- Cateva mii de persoane protesteaza, sambata seara, in Piata Victoriei din Capitala, fata de deciziile coalitiei privind justitia care, considera ei, nu fac decat sa il favorizeze pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Protestatarii spun ca vor continua sa vina in piata, pana se schimba ceva.

- Mai multe incidente au loc in Piata Victoriei din Capitala, unde mai multi protestatari s-au imbrancit cu jandarmii, dupa ce au incercat sa forteze cordonul format de oamenii legii. O parte dintre manifestanti au fost ridicati. Traficul pe bulevarul Kiseleff a fost blocat de politistii rutieri. Principala…

