Protestatari antivaccin s-au strans sambata in orase din intreaga Franta, denuntand intentia exprimata recent de presedintele Emmanuel Macron, de “a-i scoate din sarite” pe cei care refuza sa se vaccineze anticoronavirus prin limitarea libertatilor lor civile, transmite Reuters. Potrivit EFE, la proteste au participat zeci de mii de persoane si, in unele locuri – cum ar fi la Paris sau in Montpellier – s-au produs altercatii cu politia, care a folosit gaze lacrimogene pentru a restabili ordinea. Macron a declarat in aceasta saptamana ca vrea sa-i enerveze pe nevaccinati facandu-le viata atat de…