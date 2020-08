Protestatari bulgari blochează centrul capitalei Sofia şi autostrada spre Grecia Protestatarii care cer de 24 de ore demisia guvernului bulgar, pe care il acuza ca este corupt, si-au sporit presiunea duminica adaugand o noua tabara celor doua care, incepand de joi, au blocat traficul in centrul capitalei Sofia si au blocat ruta principala spre Grecia, relateaza EFE.



Desi sunt instalate doar treizeci de corturi, amplasarea lor in trei centre-cheie ale orasului continua sa determine restrictii severe de circulatie.



Protestatarii au dat asigurari ca nu vor pleca pana nu demisioneaza prim-ministrul, populistul conservator Boiko Borisov, si procurorul general,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii care cer de 24 de ore demisia guvernului bulgar, pe care il acuza ca este corupt, si-au sporit presiunea duminica adaugand o noua tabara celor doua care, incepand de joi, au blocat traficul in centrul capitalei Sofia si au blocat ruta principala spre Grecia, relateaza EFE, potrivit…

- Protestele din Bulgaria impotriva guvernului lui Boyko Borissov s-au accentuat in ultimele zile. Miercuri, 29 iulie, manifestanții au blocat intersecțiile importante de la granița cu Romania! Protestele anti-guvernamentale din Sofia și din alte orașe mari se intensifica, in ciuda declarațiilor repetate…

- Cea de-a 22-a zi consecutiva de proteste impotriva guvernului bulgar a inceput joi dimineata cu instalarea de corturi de campanie in doua intersectii importante ale capitalei Sofia, ceea ce a condus la blocarea traficului, relateaza agentia EFE.Protestele impotriva coruptiei si guvernului…

- Protestatarii impotriva premierului conservator bulgar Boiko Borisov au blocat miercuri mai multe intersectii majore din capitala Sofia, cu cateva ore inainte de ceea ce se anticipeaza a fi cea mai demonstratie din actualul val de proteste, relateaza dpa potrivit Agerpres. Organizatorii au promis,…

- Protestatarii impotriva premierului conservator bulgar Boiko Borisov au blocat miercuri mai multe intersectii majore din capitala Sofia, cu cateva ore inainte de ceea ce se anticipeaza a fi cea mai demonstratie din actualul val de proteste, relateaza dpa. Organizatorii au promis, de asemenea, sa blocheze…

- Protestatarii care s-au adunat duminica in centrul Sofiei pentru a unsprezecea zi consecutiva, cu scopul de a cere demisia guvernului, au de gand sa blocheze luni accesul in parlament si in alte institutii publice din Bulgaria, informeaza EFE.Citește și: Scenariu: Reintrare in stare de urgența…

- Protestul din centrul Capitalei s-a transformat intr-un haos. Veteranii au sarit la bataie la polițiști. Totul s-a intimplat dupa ce protestatarii au incercat sa instaleze un cort, iar oamenii legii i-au oprit. Amintim ca azi un grup de veterani au ieșit la protest in fața Parlamentului. Aceștia sint…

- Mii de bulgari au iesit in strada duminica pentru a patra seara consecutiv protestand impotriva coruptiei si cerand demisia guvernului conservator al prim-ministrului Boiko Borisov, informeaza luni France Presse. La Sofia, peste 3.000 de persoane au demonstrat timp de cateva ore in fata sediului guvernului,…