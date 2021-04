Protestatari amendați că au claxonat la un protest anti-restricții. Explicația polițiștilor Mai mulți participanți la un miting anti-restricții au fost amendați cu 2.900 de lei pe motiv ca au folosit „in mod abuziv mijloacele de avertizare sonora”. Politistii municipiul Sfantu Gheorghe (Covasna) au decis sa acorde sancțiunile unui numar de șase șoferi care au participat joi seara la protest. In total, la eveniment au participat un numar de aproximativ 30 de autoturisme. „Pana la acest moment, au fost aplicate șase sanctiuni contraventionale in valoare totala de 2.900 de lei pentru folosirea in mod abuziv a mijloacelor de avertizare sonora. In continuare, se efectueaza verificari pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

