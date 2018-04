Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul #rezist a aparut pe cladirea Muzeului de Arta, vineri seara, in timpul festivalului de lumini Spotlight. Politia a fost sesizata printr-un apel la 112, ulterior stabilidu-se ca proiectia era facuta de un barbat, de la etajul 8 al unei cladiri din apropierea muzeului. Conform politistilor, barbatul…

- Mesajul #rezist a fost proiectat, vineri, pe cladirea Muzeului de Arta, in timpul festivalului Spotlight, politia identificandu-l pe cel care facea proiectia la o terasa de la etajul 8 al unei cladiri din zona. Conform politistilor, barbatul a avut un limbaj injurios si a fost sanctionat.

- Politia austriaca a reusit sa ii captureze pe cei doi romani, de 37 si 39 de ani,care au fost surprinsi de camerele de supraveghere din magazinul Hornbach din Ansfelden o periferie a orasului Linz furand articole electrice, informeaza RomaniaTV.net Potrivit Kronen Zeitung, paznicii au incercat sa i…

- La protestul profesorilor au participat circa 2.000 de persoane, potrivit estimarilor politiei elene, scrie agerpres.ro.Manifestantii, care au cerut contracte pe perioada nedeterminata in locul celor temporare, au incercat sa treaca de o bariera a politiei, moment in care fortele de ordine…

- Catalin Ene, gardianul de la Penitenciarul Poarta Alba care și-a incatușat bunicul orb și l-a transportat in portbagajul mașinii, a fost arestat preventiv. Barbatul, in varsta de 28 de ani, are posibilitatea de a contesta masura intrucat decizia instanței nu este definitiva. Judecatoria Harsova a hotarat,…

- Politia si serviciile vamale germane au arestat opt persoane si au perchezitionat 140 de locuinte in cadrul unei anchete privind practicarea muncii ilegale in sectorul constructiilor din Germania, informeaza Reuters. Parchetul german a anuntat ca suspectii au creat o retea complicata de companii,…