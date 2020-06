Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au participat, duminica, la Tokyo, la un mars Black Lives Matter, facand un apel pentru incetarea discriminarii rasiale si a violentelor politiei, relateaza Reuters potrivit news.ro.Manifestantii au defilat pe strazile din cartierele Shibuya si Harajuku scandand si afisand mesaje…

- Protestele antirasism continua in Statele Unite. Manifestanții au daramat o statuie a lui John McDonogh din New Orleans, un comerciant si proprietar de sclavi care a murit in 1850, si au aruncat-o in...

- O statuie a lui Cristofor Columb a fost decapitata, marti seara, la Boston, si o alta a fost tarata langa un lac in Virginia, ca urmare a miscarii anti-rasiste relansate in Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, informeaza AFP.In Boston, o ancheta este in curs de desfasurare, dar in…

- Protestatarii Black Lives Matter din Virginia au darâmat o statuie a lui Cristofor Columb din capitala statului american, Richmond, dupa care i-au dat foc și au aruncat-o într-un lac, relateaza Time.Statuia a fost darâmata la mai puțin de doua ore dupa ce protestatarii s-au…

- Situația fara precedent in America! Statuia lui Cristofor Columb, descoperitorul Americii, a fost doborata și incendiata de catre protestatarii din centrul orașului Richmond, marți seara, justificand ca este un criminal și ca nu trebuie sa existe omagiu pentru el: "Columb inseamna genocid!", Mai mult,…

- La Bristol, in sud-vestul Angliei, manifestanții au daramat statuia unui binefacator al orașului, fost negustor de sclavi, care domina o piața centrala din oraș de mai bine de o suta de ani

- Zeci de mii de australieni au iesit sambata, 6 iunie, in strada in intreaga tara pentru a denunta inegalitatile rasiale, incalcand restrictiile guvernului in contextul pandemiei de Covid-19, relateaza AFP, citata de Agerpres.Protestul de la Sydney, care a reunit, conform CNN, peste 10.000 de persoane,…