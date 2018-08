Stiri pe aceeasi tema

- Un protestatar care a depus, joi, plangere la Parchetul Militar Bucuresti a declarat ca jandarmii care au intervenit la protestul de vineri "parca erau dementi", iar el a fost batut "bestial" de fortele de ordine. "Mi-au facut baie cu spray-uri. Eu am intins mainile in fata si m-au batut bestial, m-au…

- „Am fost batut bestial de jandarmi, tarat la duba Jandarmeriei. Am venit in piața sa protestez pașnic și la un moment dat un puști a furat gardul jandarmilor și ma amuzam, dar, ramanand singur, jandarmii m-au speriat, au dat cu spray-uri, am intins mainile și m-au batut bestial. La un moment dat m-am…

- Un barbat plin de vânatai a depus plângere penala împotriva Jandarmeriei. Acesta a fost lovit cu pumnii și cu picioarele și a fost târât la duba. ”Parca erau demenți (...) Mi s-a facut baie cu gaze, mi s-a dus un rând…

- Unul dintre protestatarii agresați in Piața Victoriei pe 10 august susține ca intervenția jandarmilor a fost brutala, menționand ca va cere daune și ca principalii responsabili, in opinia barbatului, sunt șefii Jandarmeriei , Carmen Dan și Liviu Dragnea."M-au batut bestial, m-au tarat la duba.…

- Parchetul General: 192 de plangeri inregistrate impotriva jandarmilor Proteste în data de 10.08.2018. Foto: Agerpres. Prim-procurorul Parchetului Militar de pe lânga Tribunalul Militar Bucuresti, Ionel Corbu, a declarat astazi, referindu-se la interventia jandarmilor la protestul de saptamâna…

- Ionel Corbu a spus ca documentele solicitate Jandarmeriei sunt esentiale in lamurirea unor aspecte privind participarea unor ofiteri sau subofiteri in dispozitivul din Piata Victoriei. "Exista modalitati specifice de identificare. Ei au un numar de identificare pe casca si am remarcat acest lucru,…

- „Am facut o plangere penala pentru ca am inhalat multe gaze. Ma dor muschii gatului, cateva parti ale grefelor recent puse s-au inrosit si mi se pare ca actiunea jandarmilor din data de 10 august a fost foarte agresiva si nu au facut nimic sa inlature grupele de suporteri care erau langa ei. De la…

- Interventia in forta a Jandarmeriei la protestele din Piata Victoriei a fost justificata de provocarile huliganilor, iar reactia presedintelui Klaus Iohannis, care a vorbit despre interventia brutala a jandarmilor, a fost prematura, a declarat ministrul de Interne Carmen Dan.Ea a spus ca nu…