- Prețul de piața al energiei electrice trebuie sa scada din nou și trebuie decuplat de gaz pentru a-l aduce mai aproape de costurile reale de producție, a cerut cancelarul austriac Karl Nehammer care a anunțat ca susține un plafon la nivelul Uniunii Europene pentru prețurile la energie electrica, potrivit…

- Prețurile la energie și la gaze vor fi plafonate și in aceasta iarna. Anunțul a fost facut de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Mai mult decat atat, liderul social-democrat spune ca se lucreaza la un pachet de masuri astfel incat plafonarea sa ramana in vigoare pana in anul 2025. ”Cel mai important,…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 1.813 lei pe MWh in luna iulie 2022, valoare de 4 ori mai mare fata de pretul mediu inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 462 lei pe MWh, potrivit raportului

- Vicepremierul Andrei Spinu, a anunțat ca s-ar putea sa aducem lemn din Romania in caz ca nu vom face fața. Aceste declarații au „rasunat” in cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. „Am discutat subiectul lemnelor inclusiv și doamna președinte la București. Vom discuta chiar maine am o ședința sa vedem…

- Guvernul Sloveniei a plafonat joi pretul energiei electrice pentru persoanele fizice si intreprinderile mici, pe o perioada de un an, informeaza Xinhua. Preturile reglementate vor fi valabile din septembrie anul acesta pana in august 2023, a anuntat ministrul infrastructurii, Bojan Kumer, intr-o conferinta…

- Luiza Radulescu Pintilie O uimire care, cel putin pentru cateva clipe, m-a incremenit exact precum crucea langa care ma aflam. O revolta interioara care aproape m-a amutit privind cele doua suporturi din fier forjat din care ghivecele cu flori au disparut cu totul. Nu, nu le-a zburat vantul, cum am…

- Un tren expres a deraiat joi, 30 iunie, dupa ce locomotiva și primul vagon al garniturii s-au lovit de stancile cazute pe linia de cale ferata, a declarat Lukas Kubat, purtatorul de cuvant al Cailor Ferate Cehe (CD), informeaza Blesk. Cinci persoane au fost ranite ușor.Incidentul s-a produs intre Karlstejn…

- Un proiect de OUG ce va fi discutat in ședința Guvernului ”propune posibilitatea” acordarii unei reduceri de preț in cuantum de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, ca catre operatorii economici care comercializeaza benzina și motorina catre clienții finali. De asemenea, se spune ca se instituie un mecanism…