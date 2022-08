Mii de persoane s-au adunat duminica dupa-amiaza in centrul orașului Belgrad pentru a protesta impotriva unui eveniment internațional paneuropean LGBT Euro Pride, programat sa se desfașoare in perioada 12-18 septembrie in capitala Serbiei. Potrivit presei locale, la protest au fost prezente intre 5.000 și 10.000 de persoane. Manifestanții au pornit pe jos din fața birourilor […] The post Protest uriaș la Belgrad impotriva comunitații LGBT! Zeci de mii de sarbi au cerut anularea paradei Gay Pride first appeared on Ziarul National .