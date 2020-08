Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana dupa ce președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a susținut ca a caștigat 80% din voturi la alegerile prezidențiale, a avut loc cel mai mare protest, transmite The Guardian . Zeci de mii de belaruși s-au adunat in Capitala, dar și in alte orașe pentru „Marșul Libertații”. Aceștia…

- Manifestatii pro si anti-Lukasenko la Minsk: protestul fata de presedintele belarus este masiv, se cere sa se apere independenta tariiZeci de mii de opozanti ai lui Aleksandr Lukasenko s-au strans la Minsk, duminica, pentru a protesta fata de realegerea presedintelui belarus, relateaza bbc.com.…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica liderului belarus Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, informeaza Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a declarat increzator ca problemele din Belarus se vor rezolva, dupa ce a discutat prin telefon, sambata, cu omologul sau de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, anunta Kremlinul."La initiativa partii belaruse, Vladimir Putin a avut o conversatie prin telefon…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat, luni, pe omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko, care a fost proclamat invingator in urma unui scrutin controversat, marcat de manifestatii antiguvernamentale reprimate violent, transmite AFP.

- O campanie electorala remarcabila a soției unui blogger întemnițat îi creeaza probleme majore „ultimului dictator al Europei”.E nevoie de un curaj ieșit din comun pentru a te lua la lupta în alegeri cu Aleksnder Lukasenko. În 2010, de exemplu, când președintele…

- Boala reprezinta doar o jumatate din “pandemia coronavirusului”, cealalta jumatate este politica, a declarat Președintele din Belarus, Aleksandr Lukashenko, la intalnirea cu lucratorii fabricii de tractoare MTZ, astazi 29 mai, informeaza agentia de stiri de la Minsk, BelTA. „Sunt convins de un lucru:…