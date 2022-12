Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de angajati ai societații Electrocentrale Bucuresti (Elcen), cel mai mare producator de energie termica din Capitala, au refuzat sa intre in tura vineri, la ora 14:00, dupa ce negocierile privind contractul colectiv de munca pentru anul viitor au intrat in impas, informeaza Agerpres . Potrivit…

- Cateva sute de angajati ai Electrocentrale Bucuresti au refuzat sa intre in tura vineri, la ora 14:00, din cauza negocierilor privind contractul colectiv de munca pentru anul viitor, care au ajuns in impas in conditiile in care conducerea Elcen doreste sa acorde, anul viitor, o majorare salariala…

- Camionul Coca-Cola, din celebra reclama pentru sarbatorile de iarna, a luat foc din mers pe Șoseaua Giurgiului din Capitala, marți noapte. Incendiul a izbucnit, e pare, la partea din fața a remorcii Coca Cola, care era plina cu sticle cu celebra bautura racoritoare. Șoferul a sarit din mers și a reușit…

- Angajații și patronii restaurantelor din Piața Sfatului din Brașov au organizat marți, un protest fața de decizia administrației locale de a inchide terasele pe timpul iernii. Oamenii au intins paturi pe jos mimand o ieșire la picnic in speranța ca nemulțumirile lor vor fi luate in seama.Unitațile de…

- Salariatii din serviciile de Ambulanta demareaza, incepand de marti, un protest pe termen nelimitat, iar masinile operative vor purta mesajul ”Protest national”. Tot marti, sindicalistii organizeaza o actiune de protest in Capitala, fiind asteptati peste o mie de sindicalisti. BNS anunta, incepand de…

- Furnizarea agentului termic pentru apa calda si caldura va fi sistata la 580 de blocuri, pe parcursul urmatoarelor zile, ca urmare a unor avarii aparute pe conductele de termoficare in Sectoarele 1, 2, 3, 4 si 6. Conform Termoenergetica, lucrarile vizeaza: -conducta DN 700/800 din zona Bulevardul Brancoveanu…

- Un tanar de 18 ani care a jefuit prin amenințarea unui pistol tip airsoft o benzinarie din Sectorul 2 al Capitalei a fost reținut, joi, de polițiști, urmand a fi prezentat cu propunere de arestare preventiva. El a fost ajutat de un barbat de 32 de ani, care a supravegheat locul, fiindu-i frica sa participe…

- In ultimele doua saptamani, fortele ucrainene sustin ca au recucerit 6.000 de km patrati de teritoriu, eliberand comunitati care se aflau sub control rusesc de peste sase luni. Profesorii din aceste zone au declarat pentru BBC ca a existat o incercare sistematica de a elimina programa scolara ucraineana…