Stiri pe aceeasi tema

- La protest iau parte angajati ai sectoarelor de intretinere si reparatii care au lucrat in schimbul de noapte si o parte dintre cei care au venit la lucru in cursul diminetii, liderul sindical mentionand ca restul salariatilor nu pot lasa instalatiile nesupravegheate."Avem informatii ca…

- Aproximativ o suta de angajati ai termocentralei Mintia au declansat luni dimineata un protest spontan, in curtea intreprinderii, nemultumiti de informatiile potrivit carora producatorul de energie ar urma sa functioneze, in viitor, doar cu un grup energetic, care va folosi numai gaz metan. La protest…

- Investitia in centrul de productie si cele trei puncte de vanzare deschise in Bucuresti a fost de aproape 100.000 de euro. Producatorul de gogosi americane din Bucuresti HelloDonuts! se afla in discutii cu reprezentantii a trei mall-uri in vederea deshiderii unei noi unitati in Bucuresti.…

- Unul dintre momentele inedite ale editiei “Next Star” de sambata, 4 august, de la ora 20.00, este sustinut de cei 12 copii care vor urca pe scena sub numele Victoria Art Jr. Acestia vor sustine un numar de teatru nonverbal, realizat pe baza unor batai din... palme, dar si cu ajutorul unor instrumente…

- Sportul Petrești, caștigatoarea Cupei Romaniei, faza județeana Alba, deschide sezonul oficial 2018-2019, cu o intalnire pe teren propriu cu CS Hunedoara, nou-promovata in Liga a 3-a, meci care se va disputa miercuri, 1 august, de la ora 17.30, contand pentru turul intai al Cupei Romaniei. Echipa condusa…

- Barbatul s-a legat de picior cu un lant de ancora de gardul care imprejmuieste cladirea Palatului Victoria pe latura dinspre bulevardul Iancu de Hunedoara si tine in mainile pe care si le-a prins intr-o pereche de catuse un bidon cu benzina. La fata locului se afla mai multi jandarmi care incearca sa-l…

- Alevia, producatorul roman de suplimente alimentare si ceaiuri controlat de antreprenorul Florin Mitocaru, si-a propus pentru acest an o crestere de 10% a cifrei de afaceri, dupa ce a inregistrat in 2017 afaceri de 5,5 milioane euro, prin lansarea de noi sectii de productie, extinderea portofoliului…

- Un moment mai puțin așteptat a avut loc in timpul festivalului Neversea, de la Mamaia. La un moment dat a picat curentul, iar publicul a aprins lanternele la telefon.In scurt timp, tinerii prezenți la concert au inceput sa scandeze impotriva PSD cu lozinca ”PSD, ciuma roșie”. <