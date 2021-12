Stiri pe aceeasi tema

- Protest spontan in aceasta dimineața șa Societatea de Transport Public Timișoara – șoferii de pe troleibuze au refuzat sa iasa pe traseu motivul fiind faptul ca a intarziat plata salariului și ca de trei luni nu au primit bonurile de masa. ”Pana la ora 7 a fost paralizat traficul total, de la 7 am…

- Mediul de afaceri solicita autoritatilor anularea rezilierii contractului cu firma DDS Diagnostic, acceptarea stocului de 2,4 milioane de teste pentru scoli, plata lor si deblocarea situatiei, a afirmat joi Dragos Anastasiu, presedinte Eurolines Group Romania. "Mediul de afaceri crede ca trebuie…

- Protest spontan la societatea Transurb Galati! Pentru a doua oara in aceasta luna, autobuzele, troleibuzele sau tramvaiele destinate transportului public de persoane din municipiul Galati nu au iesit, in aceasta dimineața, pe traseu, angajatii societatii locale de transport in comun, oprind, spontan…

- Un nou protest spontan are loc la Galați, dupa ce autobuzele și troleibuzele Transurb nu au mai ieșit pe traseu in aceasta dimineața. Șoferii veniți la baza auto a SC Transurb discuta cu directorul societații și cu reprezentanți ai Primariei municipiului Galați. Protest spontan al șoferilor la Galați…

- Protest spontan la compania de transport public din Galați, vineri dimineața. Șoferii de autobuze, troleibuze și tramvaie au refuzat sa iasa pe traseu, in semn de protest fata de deciziile recente ale conducerii unitatii care le afecteaza veniturile.

- Protest spontan la societatea locala de transport public in comun Transurb Galati. Soferii de pe autobuze si troleibuze au refuzat sa iasa in trafic astazi, la prima ora a diminetii. Au plecat pe traseu doar cursele conventie pentru combinatul siderurgic. Luni a mai a avut loc un protest spontan, fara…

- Update 2 noiembrie: CT BUS a anunțat, luni seara, ca transportul in comun a fost reluat incepand cu ora 20:00, dupa ce s-a ajuns la un acord in urma negocierilor: ”CT BUS anunța publicul calator ca transportul in comun se reia, in aceasta seara, de la ora 20:00. Conducerea executiva a CT BUS S.A., membrii…

- Update 14.33: Greva șoferilor continua și dupa-amiaza. Primarul Vergil Chițac i-a criticat pe șoferii companiei pentru ca ”i-au privat pe constanțeni de serviciul pe care ei il platesc”. Intr-un mesaj public, Chițac arata ca ”in 2020, CT Bus a avut 724 de salariați, care au atras o cheltuiala de circa…