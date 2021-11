Stiri pe aceeasi tema

- Protest spontan la societatea locala de transport public in comun Transurb Galati. Soferii de pe autobuze si troleibuze au refuzat sa iasa in trafic astazi, la prima ora a diminetii. Au plecat pe traseu doar cursele conventie pentru combinatul siderurgic. Luni a mai a avut loc un protest spontan, fara…

- Cateva zeci de angajati ai societatii locale de transport in comun, Transurb SA, au facut un protest spontan in curtea unitatii. S-a cerut prezenta directorului. S-a ajuns aici deoarece, pentru a diminua din cheltuieli, conducerea societatii a luat decizia de a sista sambata si duminica activitatea…

- Un ofiter din cadrul unei unitati militare a MAI din judetul Galati a fost arestat preventiv dupa ce, pe fondul geloziei, a provocat un incendiu care a distrus noua masini aflate in parcarea unui bloc din municipiul Galati, informeaza, miercuri, Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi,…

- Loteria Romana anunta, joi seara, ca s-a castigat premiul cel mare la tragerea Loto 6/49, respectiv 1,5 milioane de euro. Biletul castigator a fost jucat in Galati.”La tragerea Loto 6/49 de astazi, 21 octombrie 2021, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 7.646.117,84 lei (aproape…

- Marele premiu in valoare de peste 1,55 milioane de euro la Loto 6 din 49 a fost castigat. Persoana norocoasa este din Galati, care a cumparat un biletut de 5,5 lei, informeaza Loteria Romana.

- Circulația mijloacelor de transport in comun din Timișoara va fi afectata in acest weekend. Tramvaiele care aveau traseu spre Calea Buziașului vor merge doar pana la AEM, iar in zona central se vor schimba mai multe trasee ca urmare a organizarii Liberty Marathon. Mijloacele de transport in comun de…

- Circa 100 de angajati de la societatea de trarnsport public din Galati au iesit joi in strada nemultumiti de „situatia economica financiara dezastruoasa” in care se afla SC Transurb, dar si pentru ca nu au beneficiat de indexarea cu 140 de lei a salariului. Transportul calatorilor nu a fost afectat.

- Circulația mai multor linii de transport public va fi deviata și dupa data de 19 august, din cauza lucrarilor stradale de pe bulevardul Mihai Eminescu. Mijloacele de transport in comun de pe liniile L15, L16, L40 și E7 vor circula deviat pana in 23 august, dupa cum urmeaza: L40 – de la Punctele Cardinale…