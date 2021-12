Stiri pe aceeasi tema

- Aceștia sunt nemulțumiți de faptul ca autoritațile nu acorda tuturor angajatilor din Sanatate si din Asistenta Sociala majorarile salariale prevazute de lege. In aceasta dimineața a avut loc un protest spontan in fața Guvernului la care au participat mai mulți angajați din sanatate, membri ai sindicatului…

- Nemultumiti de faptul ca Executivul nu acorda tuturor angajatilor din Sanatate si din Asistenta Sociala majorarile salariale prevazute in lege, zeci de membri ai Federatiei SANITAS din Romania au participat vineri dimineata la o actiune spontana de protest in fata Guvernului.

- Cativa zeci de membri ai Federatiei Sanitas din Romania au participat vineri dimineata la o actiune spontana de protest in fata Guvernului, nemultumiti de faptul ca Executivul nu acorda tuturor angajatilor din Sanatate si din Asistenta Sociala majorarile salariale

- Cativa zeci de membri ai Federatiei SANITAS din Romania au participat vineri dimineata la o actiune spontana de protest in fata Guvernului, nemultumiti de faptul ca Executivul nu acorda tuturor angajatilor din Sanatate si din Asistenta Sociala majorarile salariale prevazute de lege. In timpul actiunii…

- Zeci de membri ai Federatiei SANITAS din Romania au participat, vineri dimineata, la o actiune spontana de protest in fata Guvernului, nemultumiti de faptul ca Executivul nu acorda tuturor angajatilor din Sanatate si din Asistenta Sociala majorarile salariale prevazute de lege. Presedintele Federatiei…

- Cativa zeci de membri ai Federatiei SANITAS din Romania au participat vineri dimineata la o actiune spontana de protest in fata Guvernului, nemultumiti de faptul ca Executivul nu acorda tuturor angajatilor din Sanatate si din Asistenta Sociala majorarile salariale prevazute de lege. In timpul actiunii…

- Angajații din sistemul sanitar care protesteaza vineri spun ca majorarea salariilro anunțata de Guvern nu ii mulțumește.Federația SANITAS cere Guvernului Ciuca sa respecte Legea salarizarii bugetare și reclama prevederile proiectului de O.U.G privind unele masuri fiscal-bugetare, trimis, in regim de…

- Organizatia sindicala din domeniul sanitar arata ca, la momentul preluarii puterii, noul Guvern a promis majorarea salariilor angajatilor din sanatate si din asistenta sociala conform legii salarizarii, in contextul in care 85.000 de angajati din cele doua domenii au avut salariile inghetate in acest…