Protest spontan al angajaților Spitalului Județean Circa 50 de angajati ai Spitalului Județean de Urgența Zalau au intrerupt lucrul azi dimineața, in jurul orei 9, pentru a participa la un protest spontan. De altfel, și vineri, aceeași angajați au protesteat in fața Spitalului, relamand ca le-au fost diminuate veniturile salariale cu pana la 50 de procente, in timp ce condițiile de munca au ramas aceleași. Cei mai afectati de reducerile salariale sunt asistentii, infirmierii și personalul auxiliar, care spun ca au scaderi salariale intre 1.000 si 1.700 de lei in urma aplicarii noii legi a salarizarii… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

