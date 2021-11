Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din municipiul Galați nu circula vineri dimineața. Angajații societații SC Transurb SA participa la un protest spontan, nemulțumiți de deciziile conducerii in privința veniturilor. “Protest spontan in aceasta dimineața la autobaza și la depoul Transurb. Șoferii…

- Autobuzele, troleibuzele si tramvaiele destinate transportului public de persoane din municipiul Galati nu au iesit pe traseu, vineri dimineata. Angajatii societatii locale de transport in comun, SC Transurb SA, oprind spontan lucrul, in semn de protest fata de deciziile recente ale conducerii unitatii…

- Autobuzele, troleibuzele si tramvaiele din municipiul Galați nu circula vineri dimineața. Angajații societații SC Transurb SA participa la un protest spontan, neumlțumiți de deciziile conducerii in privința veniturilor, relateaza Agerpres și publicația locala Viața libera . ”Protest spontan in aceasta…

- Protest spontan la compania de transport public din Galați, vineri dimineața. Șoferii de autobuze, troleibuze și tramvaie au refuzat sa iasa pe traseu, in semn de protest fata de deciziile recente ale conducerii unitatii care le afecteaza veniturile.

- Autobuzele, troleibuzele si tramvaiele destinate transportului public de persoane din municipiul Galati nu au iesit pe traseu, vineri dimineata, angajatii societatii locale de transport in comun, SC Transurb SA, oprind spontan lucrul, in semn de protest fata de deciziile recente ale conducerii unitatii…

- In aceasta dimineata la depoul CTP Iași are loc o forma de protest spontan. Vorbim despre faptul ca sute de soferi CTP nu mai vor sa iasa pe traseu. Aceștia au mai multe cerinte, printre care și creșterea salariului. Sunt peste 150 de șoferi nemultumiti. In statiile CTP Iași, calatorii asteapta degeaba…

- Autobuzele CT Bus nu circula, luni dimineata, in municipiul Constanta dupa un protest spontan al angajatilor acestei companii, oamenii fiind nemultumiti de faptul ca revendicarile lor nu au fost acceptate de catre Primarie. Angajatii sustin ca nu vor relua lucrul pana cand primarul Vergil Chitac…

- Șoferii societații de transport public din municipiul Galați sunt nemulțumiți de situația economica financiara dezastruoasa in care se afla firma SC Transurb. Aceștia sunt de parere ca vina aparține managerilor, dar și exploziei de prețuri la carburanți și energie. Șoferii societații de transport public…