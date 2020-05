Stiri pe aceeasi tema

- Politia a arestat 60 de persoane care au participat, sambata, la Berlin, la un protest fata de restrictiile impuse de guvern in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters, citand publicatia Tagesspiegel.

- Doi soferi din judetul Galati au fost retinuti de politisti, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 26 si soldat cu cinci raniti, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).

- Un weekend agitat: in Polonia, Germania, Elveția și Marea Britanie, mii de persoane au ieșit pe strazi denunțand incalcarea drepturilor civice in vremea pandemiei. Poliția poloneza a oprit o manifestație antiguvernamentala in capitala Varșovia, folosind gaze lacrimogene și operand arestari. Pe Facebook,…

- Un dublu atentat sinucigas s-a soldat cu ranirea a cinci agenti de politie, in fata Ambasadei Statelor Unite la Tunis si a unui civil, a anuntat Ministerul tunisian de Interne, relateaza AFP.