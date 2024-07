Protest: șoferii din București și Ilfov, discriminați la polițele RCA AUR a organizat marți, 30 iulie, un protest in fața sediului Autoritații de Supraveghere Financiara fața de ceea ce numește ”tarifarea discriminatorie a polițelor RCA pentru șoferii din București și din județul Ilfov”. Deputații AUR Gianina Șerban și Antonio Andrușceac au mers la sediul ASF pentru a discuta cu conducerea instituției despre acest subiect, iar dupa o intalnire cu conducerea ASF a fost agreata ideea organizarii unei dezbateri publice pe aceasta tema, potrivit unui comunicat al partidului. Reprezentanții AUR au dorit, astfel, sa traga un semnal de alarma fața de masurile discriminatorii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

